Inscena un blocco stradale per costringere gli automobilisti a fermarsi al banchetto della limonata delle figlie

Cosa non farebbe una madre per i propri figli! Attenzione però a non esagerare, come questa mamma che - pur di far fermare gli automobilisti al chioschetto di limonate delle sue bambine - ha inscenato un vero e proprio blocco stradale, con tanto di cartelli.

E, andandone orgogliosa, ha anche raccontato la vicenda su Facebook, e lo screenshot del suo post è diventato virale anche su altri social media, come Reddit.

"Grazie a tutti coloro che hanno mostrato supporto per le gemelle oggi! Come regola generale di educazione dico, per coloro che non lo sanno: quando vedete che ci sono bambini, fuori, in giardino, con un banchetto per le limonate, vi dovete fermare. La limonata probabilmente farà schifo e sarà pure calda (e magari con un insetto dentro) ma vi dovete fermare comunque perché i bambini sono delicati e non capiscono perché non vi fermate, se loro vi chiedono chiaramente di farlo! A un certo punto ho dovuto allestire una barricata, costringendo i guidatori a fermarsi per accontentare i miei bambini. Non avrei mai dovuto arrivare a tanto. Siate cittadini migliori!"

Ovviamente la vicenda ha fatto il giro dei social, scatenando i commenti: "L'unica volta in cui sono sicuro che non mi fermerò a uno stand di limonata di bambini, sarà quando la loro madre pazza bloccherà il traffico per costringermi. Sono anche abbastanza sicuro che sia illegale".

Un altro commentatore ha scritto: "Scusate, lei ha fatto le barricate sulla strada per costringere gli automobilisti a fermarsi, e si aspettava anche una reazione positiva?".

"Mi piace fermarmi agli stand delle limonate dei bambini - dice una terza persona - ma mi aspetto che le bevande siano fresche, e assolutamente senza insetti".