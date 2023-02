Una famiglia resta senza gas: una coppia fa una donazione e gli paga le bollette

Tra rincari delle utenze e difficoltà economica, una famiglia di Venezia era rimasta senza gas per cucinare e riscaldarsi. Ma una coppia di concittadini è venuta in loro aiuto con un atto di generosità: una donazione per aiutare la famiglia. Il caso dell famiglia in difficoltà era finito nei giorni scorsi sul quotidiano Il Gazzettino. L'uomo, un 45enne disoccupato, con la moglie malata e tre figli tra i 6 e i 12 anni, non era riuscito a pagare una bolletta di oltre duemila euro: aveva chiesto la rateizzazione, ma l'utenza gli era stata chiusa.

Una vicenda che è durata a lungo, tanto da spingere l'intera famiglia a trasferirsi la scorsa estate a casa della sorella dell'uomo. Lo scorso dicembre, di nuovo il ritorno nella loro abitazione, ma qui il nucleo familiare si è trovato davanti una brutta sorpresa: il contatore non era stato sbloccato nonostante numerose segnalazioni.

Un'associazione di consumatori, la Adico, è intervenuta e ha proposto assistenza gratuita alla famiglia: "La famiglia aveva pagato l'insoluto - spiegano da Adico -, ma serviva un fornitore per siglare un nuovo contratto e riattivare il contatore. Il signore ha scelto un operatore, e poi abbiamo contattato un'altra società, che non ha un canale diretto con gli utenti ma solo con i fornitori. Solo attraverso la nostra mediazione sono riusciti a risolvere la situazione".

La notizia ha sensibilizzato una coppia di lettori del Gazzettino che hanno deciso di aiutare la famiglia con una donazione. Poi lo scorso 3 febbraio, i tecnici dell'azienda del gas hanno finalmente riattivato il contatore.