"La famiglia di mio marito non verrà al nostro matrimonio a causa del mio vestito"

I matrimoni, si sa, possono essere momenti estremamente stressanti e complicati, con una lunga lista di aspettative e regole non scritte da rispettare. Che possono essere molto difficili da comprendere soprattutto se le due famiglie di provenienza degli sposi rispettano credi, usi e costumi diversi (comprese tradizioni matrimoniali differenti).

In ogni caso, ci sono anche molti momenti bellissimi, che rimarranno per sempre impressi nella memoria degli sposi: per quanto riguarda la sposa, ad esempio, la scelta del vestito per il "sì". Pizzo o non pizzo? Aderente o largo? Strascico? Velo? Spalle coperte o scoperte? Insomma ci sono moltissimi dettagli da valutare e la scelta dovrebbe essere della sposa soltanto, ma in questo caso una coppia ha attraversato un momento non proprio facile a causa di un litigio furioso tra future suocera e nuora, che ha portato tutta la famiglia dello sposo a non voler partecipare alle nozze.

"Non ho invitato mia suocera nel negozio per la scelta del vestito perché la nostra relazione era agli sgoccioli - ha scritto la sposa sul social Reddit - ma pensavo comunque di farle vedere una foto per non escluderla totalmente. Il mio vestito è bellissimo, ma tecnicamente non è un vestito da sposa e può essere anche ordinato di diversi colori. L'ho comprato in una piccola boutique locale che sia io sia la mia futura suocera frequentiamo".

E qui la sfortuna ci ha messo lo zampino, perché tra tutti gli abiti disponibili, la futura sposa ha voluto proprio lo stesso modello che la suocera aveva già comprato per la festa dei suoi 50 anni, che si terrà due settimane dopo il matrimonio. Solo che la madre del futuro sposo l'ha preso di un bel color verde menta. Ma per il resto, il vestito è proprio uguale.

"Si è arrabbiata perché sembrava che così stesse copiando me, essendo il matrimonio prima. Le feste di compleanno sontuose si usano molto nella mia cerchia di conoscenti, e so che lei ci aveva probabilmente investito molto tempo e denaro. Le ho detto che comunque indosserò quel vestito in ogni caso, anche se potrei mandarlo indietro senza perdere soldi, perché semplicemente lo adoro, e non l'ho preso uguale apposta, non l'ho fatto con malizia".

La suocera le ha detto che se indosserà lo stesso vestito al suo compleanno, la gente penserà che è patetica e che vuole copiare la sposa. E la futura nuora le ha detto: "Mi dispiace, ma non è un problema mio".

"Da quando le ho risposto così, sono impazziti tutti - ha confessato la ragazza su Reddit - l'intera famiglia del mio futuro marito ha detto che non parteciperà al matrimonio. Le sue sorelle dovevano essere al suo fianco, ma sono sparite. Il suo patrigno non gli parla più, dice che gli dispiace di averlo cresciuto così, e che non è un vero uomo perché i veri uomini stanno dalla parte delle loro mamme. Anche il suo padre biologico sta dalla parte della madre, la cosa non mi sorprende perché sono buoni amici, ma ci ha anche telefonato per dirci di vergognarci".

Lo sposo sta soffrendo per la situazione, e ha cercato di chiamare sua mamma per chiarire: "Lei gli ha detto che se rifiuto di fare la cosa giusta, tutti quelli che andranno al suo compleanno non dovrebbero venire al matrimonio. Lui ha cercato anche mia cognata e ha scoperto che l'ha bloccato. Adesso è arrabbiato con me".

I commenti non sono mancati: "Onestamente riconsidererei il matrimonio, se si tratta di una famiglia che arriva a bullizzarmi per un vestito. Pensa cosa potrebbe succedere in futuro per le piccole cose". "Con le suocere 'tossiche' devi impuntarti. Se il tuo partner rifiuta di difenderti, starai molto meglio senza di lui". Ma c'è anche chi ha difeso la suocera: "Ha ragione, sembrerebbe una stalker se indossasse il tuo stesso vestito appena due settimane dopo".