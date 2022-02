Eleonora, Andrea e sei figli in nove anni: "Guardiamo al futuro con ottimismo"

In un'Italia dove si fanno sempre meno figli, ci sono anche storie di famiglie in controtendenza. Una vive a Negrisia di Ponte di Piave, in provincia di Treviso. Eleonora Codognotto, 32 anni, e il marito Andrea Zorzi, 30 anni, di figli ne hanno sei. La maggiore è Esmeralda, 9 anni. La più piccola si chiama Ermione e ha meno di un mese. Tra loro quattro maschietti: Ascanio, Enea, Aurelio e Aiace.

Per le famiglie moderne, spesso con un solo figlio o due, il loro è un record. Da qui tanta attenzione, anche mediatica. Mamma e papà parlano di "normalità", di una vita certamente rumorosa - in casa ci sono anche cani e gatti - e altrettanto allegra. "Abbiamo una visione ottimistica del futuro - dicono -. Siamo convinti che, a breve, finirà il Covid e che nei prossimi decenni avranno finalmente termine le guerre, mentre l’ambiente e la natura saranno rispettati e valorizzati dalle nuove generazioni".

"Un famiglia numerosa che hanno sempre desiderato e che permette di avere fiducia nel futuro", ha detto il sindaco della cittadina consegnando loro il bonus bebè. "In un momento di calo delle nascite, la loro è una storia di speranza che rincuora", dice anche il governatore della Regione Veneto Luca Zaia.