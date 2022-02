Diventa virale su Instagram postando ogni giorno una foto della cena: "Non sapevo cosa mettere"

C'è chi si ingegna moltissimo per pubblicare contenuti originali, nuovi, esclusivi che possano diventare virali sui social garantendogli notorietà e gloria. Chi acquista smartphone di ultima generazione, ring light, luci e altro materiale. Chi applica filtri e ritocca sempre maniacalmente ogni scatto prima della pubblicazione, impostando piani editoriali e strategie precise per i social. E poi c'è chi diventa famoso in modo del tutto causale, facendo la cosa più semplice e spontanea del mondo, ovvero pubblicando - per noia - le foto della sua cena ogni giorno.

La storia incredibile è stata raccontata dal Mirror: Jason Jovanovic, 45 anni, da Sheffield, Regno Unito, è stato incoraggiato ad aprire un account sul posto di lavoro, ma ha ammesso di non avere idea di cosa postare. E dunque ha deciso, un po' per noia e un po' per indecisione, di iniziare a postare foto della sua cena, una volta al giorno. Senza filtri, senza ritocchi, senza hashtag. E in poco tempo, solo così, ha guadagnato 30mila follower.

Certo, probabilmente questo è dovuto anche alle scelte per la cena decisamente singolari e agli abbinamenti insoliti che prevedono - ad esempio - bastoncini di granchio con 'patatine' di peperoni e formaggio, oppure pesce con pane e fagioli o ancora ravioli con pudding. In ogni caso, Jason ha confidato di non capire il perché di tutto questo seguito. "Non sono mai neanche stato particolarmente bravo a cucinare - ha detto al Mirror - e mi arrivano messaggi da tutto il mondo, da Tokyo, dalla Cina, dagli Stati Uniti. Non capisco nemmeno io come mai suscito questo interesse. Fotografo solo la mia cena quando torno a casa e mi metto a cucinare".

Jason lavora nell'assistenza clienti di Bonkers Competitons, e adesso riceve messaggi anche da ristoranti che lo coinvolgono in vere e proprie sfide culinarie. E dire che all'inizio l'uomo aveva detto in ufficio che non avrebbe probabilmente mai utilizzato il suo account Instagram perché non sapeva cosa postare: "Poi ho deciso di iniziare semplicemente postando le mie cene". Pasti in cui, Jason non ne fa mistero, mischia tutto quello che trova nella credenza, creando accostamenti che spesso fanno rabbrividire i follower italiani, e postando foto neanche particolarmente curate. Ma forse è proprio questo 'sprezzo del pericolo', unito a una certa spontaneità, ad aver reso Jason tutto sommato simpatico ai più.

"Molta gente mi dice che le mie sono scelte strane e bizzarre. È divertente, ma non mi interessa molto quello che pensa la gente. Non pensavo che avrei raggiunto 30mila follower" conclude Jason.