A portare le fedi al matrimonio è la tartaruga di famiglia: un'eternità per raggiungere l'altare

La damigella d'onore, colei che porta gli anelli nuziali all'altare, può essere tra i testimoni, oppure in genere un'amica molto cara degli sposi, o ancora una giovane parente. Sempre più spesso, però, è un ruolo che viene riservato agli animali domestici, ormai amati come veri e propri membri della famiglia. Con pro e contro.

Ad esempio, Ericka e Jay - come racconta il Sun - per le loro nozze hanno scelto la tartaruga di famiglia che, per percorrere la strada fino all'altare, non è stata propriamente un fulmine. I due, entrambi veterinari, si sono conosciuti salvando proprio una tartaruga, vent'anni fa. E dunque hanno pensato che il loro lento e amatissimo animale domestico, Tom Shelleck (tartaruga Sulcata), avrebbe potuto rievocare il momento del loro primo incontro, portando le fedi all'altare, nei giardini botanici di Tohono Chul, in Arizona.

Ma come hanno fatto a convincere la povera tartaruga a compiere proprio quel percorso, affidandole i preziosissimi anelli? Come nella fiaba di Pollicino, hanno dovuto disseminare il percorso con pezzi di fragola, di cui la tartaruga va letteralmente ghiotta.

I genitori degli sposi hanno manifestato dapprima qualche perplessità: e se la tartaruga avesse scambiato le unghie dipinte dei piedi delle invitate per fragole, "assaggiandole" accidentalmente? Invece è andato tutto bene, solo che Tom Shelleck è stato chiaramente più lento di un essere umano. Se qualsiasi persona avrebbe impiegato pochi secondi per fare un paio di passi, la tartaruga ci ha messo tre minuti, che nell'attesa del fatidico "sì" (e nella speranza che l'animale andasse effettivamente dove doveva) devono essere sembrati davvero etermi.