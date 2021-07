Trasforma la sua 500 in un piccolo camper: il video virale dell'impresa folle

Una ragazza ha deciso di risparmiare e partire con la sua Fiat 500 rosa per le vacanze, trasformandola in un mini camper. È riuscita a farci stare di tutto

L'arte di accontentarsi con poco, e in spazi decisamente ridotti: una donna ha trasformato la sua Fiat 500 rosa in un piccolo camper, e lo ha fatto con meno di 200 euro.

Hannah Hughes, 26 anni, blogger, voleva un camper, ma non poteva spendere per comprarne uno perché stava risparmiando per comprarsi una casa. Così, in attesa di tempi migliori, ha deciso di allestire la sua auto: tutto bene, se non fosse che stiamo parlando di una minuscola Fiat 500.

Incredibilmente, tra bagagliaio e sedili posteriori ha fatto venire fuori un vero e proprio letto matrimoniale in miniatura.

La ragazza ha comprato alcune assi in legno per costruire un piccolo recipiente poggiapiedi che possa contenere alimenti e vestiti, poi ha preso un piccolo materasso, ha abbassato i sedili posteriori, aggiunto alcune lucine led per abbellire il tutto, tende parasole per quando si dorme, e il gioco è fatto. Su TikTok ha messo il video tutorial in cui spiega come ha fatto:

E così, considerato che la ragazza ha fatto tutto il possibile per cercare di creare un ambiente accogliente, è venuto fuori un piccolo miracolo. L'"angolo cottura" - cioè una borsa che contiene il fornelletto da campeggio e altro - è incastrato dietro al sedile del passeggero, mentre davanti ci sono zaino e sacchetti che contengono prodotti vari per l'igiene e la bellezza. E sotto il materasso il piccolo recipiente in legno, con generi alimentari e vestiti: "L'ho costruito - spiega - perché i sedili posteriori buttati giù erano comunque più alti rispetto al resto del bagagliaio, quindi ci voleva qualcosa che bilanciasse, permettendomi di dormire dritta". C'è stato anche spazio per un piccolo tavolino e due sedie pieghevoli, da allestire all'aperto.

Insomma, c'è proprio di tutto, senza rinunciare al gusto: lenzuola con fiori e foglie abbinate alla carrozzeria, e morbidi cuscini come neanche in un albergo.

L'esperienza le è servita, come ha rivelato lei stessa: "È stata la prima volta che ho fatto un sacco di cose da sola, è servito a rompere un sacco di barriere che mi ero costruita, provando a me stessa che posso fare tutto da sola e non devo contatre su nessuno, per me una gran cosa".