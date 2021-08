La confessione: "Mio fratello ha detto che la mia fidanzata vuole solo soldi, l'ho sbattuto fuori dalla festa"

Non è sempre facile far accettare il proprio partner alla famiglia, soprattutto in quei vecchi nuclei conservatori e molto benestanti, e specie se la dolce metà è meno abbiente. E così, dopo umiliazioni varie e commenti sgraditi, un ragazzo ha sbattuto fuori dalla festa di fidanzamento il suo fratello maggiore, e adesso si confida sul web, racconta la sua storia, e chiede consiglio agli utenti della rete.

La storia è stata raccontata su Reddit, il social delle confidenze anonime per eccellenza: "Ho 31 anni e ho conosciuto la mia fidanzata nella clinica in cui lavoro come dentista, mentre lei svolge un'occupazione più umile. È la donna più dolce, piacevole e bella che io abbia mai conosciuto. È intelligente, modesta e ha un bel sorriso. È stato amore a prima vista per me e sono stato così fortunato da essere stato ricambiato. L'ho fatta conoscere alla mia famigia dopo 8 mesi, anche se lei voleva aspettare perchè aveva paura di non essere accettata dalla mia famiglia".

Le cose sono andate bene, ma solo per metà: "Mia sorella le è diventata subito molto amica, e anche mia mamma. Ma mio padre e mio fratello hanno mantenuto le distanze e hanno fatto alcuni commenti spiacevoli su come io e la mia fidanzata saremmo secondo loro incompatibili, e su come dovrei cercare una ragazza con un 'background migliore', anche se non hanno detto niente di fronte a lei. Li ho ignorati completamente e ho cercato di proteggere la mia relazione dai loro commenti infidi".

Fino a quando la coppia non si è ufficialmente fidanzata. I due promessi sposi hanno organizzato una festa al ristorante, e "non volevo mio padre e mio fratello, ma mia mamma mi ha detto di invitarli comunque, altrimenti la mia fidanzata avrebbe notato la loro assenza e avrebbe fatto domande. Allora li ho invitati facendomi promettere da mia madre che avrebbero tenuto un comportamento civile e rispettoso".

La famiglia di lui è arrivata insieme, e il padre è rimasto tranquillo, parlando con gli altri invitati. Ma quando sono arrivate le prime portate, "mio fratello mi ha chiesto quanti soldi 'ho sprecato' per questo evento, sottolineando che la mia fidanzata non aveva contribuito. Io e lei stavamo parlando del suo anello di fidanzamento, e lui ha iniziato a cantare 'non sto dicendo che sia una cercatrice d'oro' (il testo di "Gold Digger di Kanye West, riferito a una ragazza che cerca solo soldi dagli uomini, ndr). La mia futura sposa e sua mamma hanno iniziato a fissarlo, e lui ha smesso. L'ho guardato male anche io".

Il tempo è passato poi in maniera più o meno tranquilla fino al brindisi: "Mi sono alzato, e mio fratello mi ha interrotto tossendo rumorosamente per prenderci in giro, si poteva sentire chiaramente che stava dicendo 'prenup' (contratto prematrimoniale, ndr). A questo punto ho posato il mio calice e gli ho chiesto di aspettarmi fuori. Ho litigato con lui, e gli ho detto di andarsene. Ha gridato che mi ero comportato in maniera stupida, e che non avrei dovuto sbatterlo fuori. Anche mio padre se ne è andato, e a quel punto mia mamma mi ha accusato di aver rovinato tutto. La mia fidanzata è rimasta molto turbata, adesso mia mamma dice che mio fratello aveva gridato perché l'avevo sbattuto fuori, e vuole che torniamo a parlarci. Mio fratello è più grande di me, ha 37 anni ed è divorziato. Ho sbagliato io?"

Non sono mancate le reazioni: "No, come osano mancare di rispetto alla tua fidanzata? Hanno passato il segno. Tuo fratello meritava di essere sbattuto fuori". "Si sono comportati in maniera così immatura e saresti stato tu a rovinare tutto?". E ancora: "Tuo fratello è divorziato, il suo non sarà un giudizio molto oggettivo. Magari è stato 'spennato' dalla ex ed è per questo che adesso si comporta così, ma non è assolutamente una buona scusa". E anche: "Tuo padre e tuo fratello dovrebbero tornare all'asilo per imparare l'educazione".

Non è mancato chi ha fatto notare che: "Sembrano razzisti, mi fa pensare che la tua promessa sposa sia di colore mentre la tua famiglia bianca".

E poi: "Tuo fratello sapeva esattamente cosa stava facendo, e voleva rovinarti la festa. Non invitarlo al matrimonio e dì ai tuoi che se non sono d'accordo possono benissimo aggiungersi alla lista degli ospiti indesiderati", "Non mi meraviglio che tuo fratello sia divorziato, sembra davvero un buffone", "E tua madre ha fatto solo finta di apprezzare la fidanzata, se poi appoggia tuo fratello e tuo padre".