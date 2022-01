Bloccati in casa al secondo appuntamento per l'improvviso lockdown: finiscono per fidanzarsi

Galeotto fu il lockdown. Una coppia di giovani cinesi, rimasta intrappolata a casa di lui dopo il secondo appuntamento a causa dell'improvviso recente lockdown nello Xianyang, si è fidanzata, secondo un dettagliato e curioso racconto dell'agenzia France Press. La 28enne Zhao Xiaoqing a metà dicembre aveva accettato di conoscere un giovane in un appuntamento organizzato dalla sua famiglia, andando a casa sua per il secondo appuntamento, dopo che si era offerto di preparare la cena. "Non avrei mai pensato di passarci la notte, sarebbe stato abbastanza imbarazzante", ha dichiarato la giovane donna a Jimu News.

Invece Zhao si è trovata costretta a restare nella casa di lui dopo che le autorità locali hanno decretato il lockdown per i casi di coronavirus in aumento. I genitori dell'uomo hanno spinto perché si fidanzassero appena una settimana dopo ma Zhao aveva detto di "non essere interessata" e di non voler essere pressata. Nonostante un inizio strano e imbarazzante i due hanno deciso, dopo giorni passati insieme, di fidanzarsi. "Stiamo bene insieme. Quando devo lavorare fino a tardi è sempre al mio fianco, non importa che ora sia. Sono molto colpita da questo. Le nostre anime sono compatibili e i nostri genitori sono felici". Auguri.

La storia di Zhao è diventata virale sui social media cinesi pochi giorni dopo che un'altra coppia aveva fatto notizia per essere rimasta intrappolata dopo un appuntamento al buio.