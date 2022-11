Il fidanzato le mente sull'età per sposarla: "Ha 17 anni più di me ma l'ho scoperto solo dopo"

Aveva mentito alla sua fidanzata sulla sua età per non apparire troppo vecchio ai suoi occhi, ma adesso che lei ha accettato di sposarlo ha scoperto anche di essere stata ingannata ed è andata in crisi.

La donna di 29 anni si è rivolta a Reddit per chiedere consiglio ai commentatori: ha spiegato di aver conosciuto il suo fidanzato nel 2020. Quando si sono conosciuti lei aveva 27 anni e lui le aveva detto di averne 35. Certo, non li portava benissimo, ma a lei non importava: l'amore è cieco. Ma una cosa l'ha notata: in due anni di fidanzamento, lui ha sempre trovato una scusa per non mostrarle i suoi documenti personali, specie quelli su cui si segna la data di nascita.

Insomma, dopo un po' che si frequentavano, l'uomo ha fatto capire di voler fare sul serio e di essere intenzionato a portare la relazione a un livello successivo, mettendo anche un po' di pressione alla sua dolce metà. "Sembrava ansioso di fidanzarsi ufficialmente - ha rivelato lei al web - ma io continuavo a sviare il discorso perché non ero ancora sicura di volerlo sposare. Mi ha presentata alla sua famiglia e ha continuato a farmi pressioni per accettare la sua proposta, così avremmo avuto una famiglia tutta nostra il prima possibile. La sua insistenza, e quella dei suoi, ha continuato fino a quando non ho accettato di sposarlo quest'anno".

Ma dopo il fidanzamento, la coppia ha prenotato una serie di esami pre concepimento in ospedale e qui lei ha finalmente scoperto la verità sull'età del futuro marito: "Abbiamo dovuto entrambi compilare alcuni moduli e io ero seduta vicino a lui, poi lui si è alzato e ha chiesto a un infermiere se poteva scrivere lui le sue informazioni, perché non riusciva a leggere bene essendosi dimenticato a casa gli occhiali da lettura. Ero sorpresa perché non sapevo che ne avesse bisogno. L'infermiere gli ha chiesto la data di nascita e ho sentito che diceva 1976, che vuol dire che ha 46 anni. Ecco perché ogni volta che gli chiedevo quando era nato mi diceva che se l'era dimenticato e che avrebbe controllato. Quest'uomo ha mostrato di amarmi molto fin dal primo giorno, ma adesso sento di essere parte di una farsa. Mi ha mentito solo perché aveva fretta di sposarmi e di diventare padre. Mi sento ferita, voglio lasciarlo".

Molti commentatori le hanno consigliato in effetti di interrompere la relazione, ma altri hanno chiesto come mai - in primo luogo - ha accettato la sua proposta se non sembrava così convinta neppure lei.

Tra i commenti: "Gli hai chiesto più volte quando è il suo compleanno e lui ti ha detto di essersene dimenticato? E gli hai anche creduto?", "Se avevi già declinato la sua proposta ma lui ha continuato a insistere è una grande mancanza di rispetto. Quest'ultima ciliegina sulla torta poi non può che farmi pensare che tu debba scappare di corsa", "Scappa via da questa persona. Tutto l'amore e l'affetto spariranno una volta che avrà raggiunto il suo obiettivo, ovvero avere un bambino da te", "Quest'uomo mostrerà di essere così dolce solo finché non avrai un anello al dito e un bambino nella pancia, poi la storia cambierà".