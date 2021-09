"Il mio ragazzo mi ha dato un passaggio per risparmiarmi il taxi, ma poi ha voluto i soldi"

A proposito di aneddoti assurdi e storie (d'amore) finite male, su TikTok è diventata virale la storia di Hannah Collins, una ragazza che ha rivelato quanto un partner possa rivelarsi spilorcio e inopportuno.

Hannah ha raccontato in video che il ragazzo che frequentava tempo fa, dopo una serata romantica, si è rifiutato di accompagnarla a casa in auto: ci sarebbero voluti solo cinque minuti, dice lei, ma lui era irremovibile. Insomma, la ragazza avrebbe dovuto chiamarsi un taxi visto che il suo 'cavaliere' si rifiutava di accompagnarla, e tanti saluti al romanticismo. Già così potrebbe bastare, ma no, è andata ancoora peggio: quando lei Hannah ha afferrato il telefonino per chiamare il taxi, il ragazzo le ha detto che aveva un'altra idea. "Finalmente - avrà pensato lei - si è deciso a darmi un passaggio". Invece no: lui le ha detto che tutto sommato poteva anche portarla a casa, ma solo a pagamento, insomma, proprio come lei avrebbe fatto con un taxi.

"Ero uscita con questo ragazzo - racconta nel video - e stavo per prendere un taxi perché era troppo pigro per riportarmi a casa. Dunque stavo chiamando un taxi e mi fa 'lascia stare, dammi i soldi del taxi e ti porterò io a casa'".

Com'è andata a finire? Hannah continua su TikTok: "E allora mi ha portata a casa, io pensavo che stesse scherzando, ovviamente non lo avrei pagato per un passaggio fino a casa. Ma mentre scendevo dall'auto mi ha detto: 'Hai i soldi?'. Questo ragazzo era più grande di me, pensavo fosse più maturo".

Dopo aver condiviso la storia dell'appuntamento dell''orrore' sui social, i commentatori si sono scatenati accusando il ragazzo di essere davvero uno spilorcio e, in tanti casi, scherzando: "Per favore non dirmi che gli hai dato i soldi" (ebbene sì, Hannah ha poi confessato di averglieli dati), "Può essere un buon business", "Gli avrei sbattuto la porta in faccia ridendo e salutandolo".

Ovviamente, come possiamo immaginare, la storia tra Hannah e quel ragazzo non ha avuto seguito.