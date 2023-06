Condannato per stupro, incita alla "vendetta" sui social

La condanna a 6 anni per Filippo Roncato, già confermata dalla Corte di appello di Venezia, è quindi definitiva per una vicenda giudiziaria durata ben 8 anni. Il tempo che ci è voluto per arrivare a una condanna definitiva, che è giunta la sera di martedì 7 giugno. La Corte di Cassazione ha infatti dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla difesa dell'imputato Filippo Roncato. Otto anni lunghissimi, un'eternità per la vittima. Roncato è in attesa di sapere come finirà anche un altro processo in cui è imputato per lo stesso terribile reato: violenza carnale.

Roncato, rampollo di una nota famiglia di imprenditori del settore del mobile, non è nuovo a fatti del genere. Il 28enne era stato condannato perché nel luglio 2017 perché avrebbe cercato di violentare una 16enne. L'episodio, a quanto raccontato dalla vittima, era avvenuto nella casa della ragazza, sorella di un amico del Roncato che era presente ma impegnato a tagliare l'erba in giardino. Il 28enne avrebbe cercato una scusa per restare solo con la giovane e, sul divano del salotto, l'avrebbe prima baciata tentando poi un approccio sessuale vero e proprio cercando di immobilizzarla.

La stessa sera in cui è stata resa pubblica la sentenza di cassazione, con la condanna definitiva, dal suo profilo Instagram il condannato ha attaccato sia la ragazza che lo aveva denunciato che la magistratura stessa. Il post si apriva con questa frase, inequivocabile:"Chi mi ama mi vendichi". Lo ha rimosso dopo qualche ore ma in tanti lo avevano già visualizzato e commentato. Questo ha generato una serie di insulti e minacce, sempre attraverso i social, verso la ragazza che ha avuto il coraggio di denunciare la violenza. Oggi ventitreenne ma al tempo della violenza quindicenne, la ragazza fu talmente vessata e messa alla gogna, quasi fosse sua la colpa di aver subito uno stupro, che dovette addirittura cambiare scuola. Di fatto un gran numero di cittadini di Loreggia, il paese della provincia di Padova da dove provengono entrambi, e di Castelfranco in provincia di Treviso, invece che prendere le difese della vittima e di sostenerla nella sua battaglia per stabilire la verità dei fatti in un aula di tribunale, hanno preso la parti del ragazzo che oltre che far parte di una importante famiglia di imprenditori era anche un noto Pr di diverse discoteche. Nonostante questo, di fronte alla giustizia, si è sempre dichiarato nullatenente. Eppure, sempre dai profili social è evidente che il tenore di vita del 27enne difficilmente può collimare con quella di uno indigente.

Proprio a uno dei suoi due legali, di un importante studio legale di avvocato, abbiamo fatto una semplice domanda: "Ci scusi avvocato, ma un cliente nullatenente può permettersi un legale come lei?". E’ stata l’ultima di una serie di interrogativi che abbiamo sottoposto all’avvocato Fabio Pavone, che però non ha voluto rispondere pur rendendosi disponibile all'interlocuzione. Anche sulla questione che riguarda l'uso dei social del condannato non ha voluto fare commenti. Si è limitato a un "io i social non li uso proprio". E la cosa si è chiusa lì, per la difesa ma non per gli avvocati di parte civile. L'avvocato Cristina Bissato, infatti, ha ricevuto il mandato dalla vittima, la giovane ora 24enne, di rivolgersi all'autorità giudiziaria competente rispetto al messaggio pubblicato sulla sua pagina Instagram poco dopo che la Cassazione aveva respinto il ricorso presentato dagli avvocati Fabio Pavone e Manuela Turcato.

I legali della ragazza stanno valutando se intraprendere anche una seconda azione legale contro le persone che hanno veicolato il post di Roncato. Lo stesso 28enne ha poi preso di mira chi ha scritto sulla vicenda, in particolare prendendosela proprio con PadovaOggi e minacciando di adire per via legale dopo la pubblicazione di un articolo che raccontava, senza sconti, tutti i tremendi particolari di questa vicenda.

Poche ore prima di intentare un'azione legale contro di noi, un amico di Roncato ci aveva contattato offrendo del denaro per raccontare una versione diversa, ma una volta spiegatogli che oltre la Cassazione non ci possono essere altre verità, ha appunto minacciato l'azione legale. A questo sono seguiti, da parte di utenti molto probabilmente vicini al condannato, messaggi minacciosi e offensivi nei confronti di chi aveva scritto il pezzo. Ed è lo stesso Roncato a postare dei passaggi dell'articolo, sempre nelle sue "stories" di IG. Roncato fa cenno a delle sue dichiarazioni che avremmo riportato nel pezzo in questione, cosa che non corrisponde al vero. Aveva invece parlato con noi il suo legale, l'avvocato Fabio Pavone. L'unico virgolettato presente è il suo. Inutile che la sua ennesima chiamata hanno risposto in tanti che hanno, sempre attraverso i social utilizzando i sistemi di messaggistica a disposizione, hanno attaccato l'autore del pezzo pubblicato su PadovaOggi e la redazione stessa non ottenendo naturalmente l'effetto sperato. Minacce e querele temerarie non sono una novità per chi fa questo mestiere.

"Adesso esco a testa alta da questa vicenda. La giustizia mi ha riconosciuto che ho detto la verità", ha confidato la ventitreenne alla sua legale il giorno del verdetto della Cassazione. Ci auguravamo che per lei fosse davvero finita. Perché se certo gravissimo il comportamento di Roncato, che per questo stupro e molto probabilmente anche per l’altro pagherà con la galera i suoi atti violenti, ma cosa dire dell’atteggiamento dei tanti che ancora lo sostengono? Per Roncato bisogna augurarsi che questi anni gli possano davvero servire a qualcosa. Che ci sia un vero percorso di recupero. La detenzione non può essere solo punitiva, non avrebbe senso proprio perché viviamo in uno Stato di diritto.

Nella vicenda va anche detto che la difesa dell’imputato, sostenuta in questi anni di processo dagli avvocati Fabio Pavone e Manuela Turcato, ha avuto come unico indirizzo quello di screditare la vittima. La linea di difesa è stata sempre e solo quella. Hanno addirittura cercato di dimostrare che in una foto, molto sfuocata, lei fosse abbracciata a Roncato subito dopo la violenza. In aula è stato facile dimostrare che la persona non fosse lui ma proprio l'amico che ci ha offerto dei denari per aggiustare la storia l’ha rilanciata sui social. Un po’ come fanno i terrapiattisti per convincere le persone che la Terra non è tonda. Ha pure raccolto diversi like.

Oltre al dramma di queste ragazze, c’è anche quello di una società cresciuta a stereotipi, sbagliati, e con un uso a dire poco, troppo disinvolto dei social. Se non ci si rende conto che indirizzare offese pesanti, minacce dirette, a queste come a tutte le ragazze che decidono di denunciare, si rischia di dover rispondere in tribunale, la cosa è molto più seria di quanto si pensi. Dibattiti e trasmissioni su media e tv per dimostrare che le donne nel nostro paese non possono uscire perché non sono al sicuro, poi all'interno della nostra società stessa si legittimano e anzi si rivendicano atteggiamenti di questo tipo, la questione è davvero molto grave e preoccupante. Per far capire ancora di più quanto sia il condannato, Roncato, che chi lo circonda, pensano davvero che tutto gli sia dovuto, c'è la questione della detenzione.

Constatato che la battaglia legale è finita, vuole scontare al più presto la condanna e così ha "scelto" il carcere di Bollate. Si è perciò recato proprio a Bollate, l'indomani della sentenza di Cassazione, un penitenziario che non vive una situazione di sovraffollamento e dove è possibile svolgere attività rieducative e lavorative. La notifica della sentenza non è però pronta. Roncato dovrà quindi attendere qualche giorno prima di essere condotto in cella, ma non è detto che sarà dove vuole lui. Si vede che anche questa volta pensava di potere decidere per tutti. Dovrà invece aspettare.