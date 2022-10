Finisce all'obitorio ma è ancora vivo: muore chiuso nel sacco dei cadaveri

Da vivo è finito all'obitorio, dove poi è morto. È la terribile vicenda di Kevin Reid, australiano 55enne, dichiarato morto per errore in un ospedale di Perth, Australia. Il 55enne era stato ricoverato in una struttura per cure palliative, dove poi è stato riconosciuto per errore il suo decesso il 5 settembre scorso. Errore commesso non da un medico, ma da alcune infermiere del reparto. Così l'uomo è stato infilato in un sacco nero per cadaveri ed è stato trasportato nella morgue della struttura.

Il 55enne, resosi conto di quanto stava accadendo, ha tentato di uscire da quel sacco, senza però riuscirci. Il giorno seguente, però, un medico ha trovato aperto il suo sacco dove all'interno c'era una macchia di sangue, fuoriscito da una ferita sul braccio del 55enne. Inoltre l'uomo è stato ritrovato con gli occhi aperti, mentre il personale ha assicurato di averglieli chiusi prima di infilarlo nel sacco nero. L'uomo è quindi morto nel sacco nel tentativo di liberarsi.

La notizia è stata diffusa dalla magistratura australiana, che ha aperto un'inchiesta interna al Rockingham General Hospital di Perth.