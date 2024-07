Spuntano fiori rarissimi nel deserto ma i turisti li calpestano per qualche like

Uno spettacolo incredibile. Un manto di fiori bianchi e viola che spunta in uno dei luoghi più aridi del mondo, il deserto di Atacama, in Cile. Il raro fenomeno è frutto delle abbondanti piogge portate El Niño, seguite da un picco di temperature elevate, che hanno ricreato le condizioni ideali per permettere ai semi di sbocciare.I fiori, che solitamente compaiono ogni due anni, durante la breve primavera, stavolta invece sono spuntati nonostante il pieno inverno.

Lo spettacolo dei fiori nel deserto di Atacama

"Gli 11-12 millimetri di pioggia caduti ad aprile - ha spiegato all'Afp César Pizarro, responsabile della conservazione della biodiversità presso la Corporazione nazionale forestale (Conaf) - insieme a una nuvolosità bassa che è stata molto intensa nell'area e che bagna la superficie ogni notte, hanno favorito il risveglio di queste piante". Secondo l'esperto questo evento non ha nulla a che vedere con il cosiddetto "deserto in fiore", un fenomeno che solitamente avviene in primavera. In quel caso la fioritura si estende per oltre 15mila chilometri quadrati, mentre adesso i fiori sono apparsi in un'area di circa 400 chilometri quadrati. I fiori cresciuti nel deserto di Atacama vengono chiamati "zampa di guanaco" o "doquilla" e sono in grado di crescere nei terreni sabbiosi con poca acqua.

VIDEO: The Atacama Desert, the driest desert on the planet, is dressed in purple and white flowers over an area of several kilometers, thanks to unusual rains recorded in this area of northern Chile. pic.twitter.com/jtFFXocNvJ — AFP News Agency (@AFP) July 12, 2024

Turista calpesta i fiori: il video scatena l'indignazione

Tuttavia, l'evento spettacolare che si è verificato nel deserto cileno, ha attirato turisti e curiosi, desiderosi di fotografare questa insolita fioritura. Tra le foto e i video pubblicati sui social, è diventato virale un filmato postato da diversi media argentini, in cui una giovane si riprende mentre calpesta i fiori appena spuntati dal terreno arido. Le immagini hanno immediatamente scatenato l'indignazione degli utenti social, cileni e non. La giovane, rimproverata per il suo comportamento, ha risposto con arroganza, ignorando gli enormi danni che stava facendo soltanto per raccogliere qualche like sui social. L'ennesimo comportamento irresponsabile ai danni di un ecosistema molto fragile, che ha spinto le autorità locali a invitare la popolazione a rispettare i fiori nel deserto, utilizzando i passaggi autorizzati ed evitando di danneggiare l'ambiente. Infatti, compromettere la flora del deserto, oltre a danneggiare uno spettacolo mozzafiato, può avere conseguenze gravi anche sulla biodiversità.