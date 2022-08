Incontro fortuito tra pianista e violinista in aeroporto: mini-concerto spettacolare

Sta facendo il giro del web il video da brividi del mini-concerto all’aeroporto di Fiumicino di Roma nato da un incontro casuale tra una pianista e un violinista. Nel video, diventato subito virale sui principali social network, si vede una giovane pianista e un giovane violinista che suonano insieme “River flow in you” di Yiruma, creando stupore e meraviglia tra i presenti. La pianista avrebbe iniziato a suonare la famosa composizione per pianoforte, poi a sorpresa un giovane con il violino si è fatto avanti accompagnando con il suo strumento la fantastica melodia. In visibilio i fortunati passeggeri che hanno potuto assistere all’inaspettato evento.

