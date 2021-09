"Mia moglie ha forato le orecchie alla nostra bambina senza dirmi niente": l'ira di un papà

Un uomo si è arrabbiato tantissimo dopo aver scoperto che la moglie ha fatto forare le orecchie alla loro bambina anche se lui non era d'accordo.

L'uomo, su Reddit, ha spiegato agli utenti che lui e sua moglie avevano già parlato di questo argomento fin dal momento della nascita della loro bimba, Alicia, che ora ha due mesi.

"Mia moglie arriva da una cultura in cui forare le orecchie ai neonati è una cosa normale, ma io non sono d'accordo, è una cosa dolorosa, preferirei che mia figlia si esprimesse da sola in merito una volta cresciuta". Ma pochi giorni fa la donna è tornata a casa dopo un soggiorno con la sua famiglia, mostrando al marito Alicia con un bel paio di orecchini nuovi di zecca. "Ho notato subito i suoi orecchini d'oro. Ho chiesto cosa fosse successo, e mia moglie ha risposto che lei e i suoi parenti hanno deciso di forare le orecchie a nostra figlia. Mi sono arrabbiato tantissimo, ho immediatamente rimosso gli orecchini ad Alicia e li ho gettati via. Mia moglie si è arrabbiata, mi ha detto che sono irrispettoso, la scorsa notte ha dormito in un'altra stanza e non mi sta più parlando. Anche se sono dispiaciuto penso di aver fatto la cosa giusta. Ha fatto forare le orecchie ad Alicia senza chiedermi niente (nè, cosa più importante, chiedere ad Alicia), dunque le ho rimosso gli orecchini perché la nostra neonata non ha ancora bisogno di pezzi di metallo che le escono dai lobi".

L'uomo ha concluso il post chiedendo consiglio agli altri utenti. Nei commenti, in molti hanno difeso il marito, dicendo che l'unica a mostrare scarso rispetto è stata la moglie che ha preso una decisione sulla loro figlia sapendo che lui non era d'accordo.