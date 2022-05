Per partecipare alla cerimonia di fine anno dovevano inviare la foto del vestito: polemica in una scuola

Partecipi alla cerimonia di fine anno? Allora sei pregata di inviarci una foto del vestito. Sarà risultato più o meno così l’invito, neanche tanto velato, formulato alle studentesse del Mary MacKillop college. La scuola cattolica avrebbe inviato una mail alle studentesse per accertarsi che il loro abbigliamento fosse consono alla cerimonia. Ma per farlo non si sarebbero limitati a inviare un codice di abbigliamento, avrebbero formulato – nero su bianco – l’invito a inviare preventivamente foto dei loro outfit.

Lo ha denunciato una studentessa al giornale Courier Mail specificando anche che molte ragazze sarebbero state costrette a comprare un secondo abito dopo essersi viste ‘bocciare’ quello scelto originariamente per la festa. Abiti alternativi maggiormente rispondendi al codice di abbigliamento della scuola. Doppio abito, doppie spese per le famiglie che, quindi, si sarebbero ribellate criticando la scelta del college. La scuola non si sarebbe limitata solo alla richiesta di foto, ma avrebbe anche inviato un opuscolo che indicava precise regole da seguire nella scelta dell’outfit ed esempi fotografici di abiti considerati inappropriati per quella cerimonia.

Niente scollature profonde, niente schiena scoperta. Spacchi troppo alti vietati. Un genitore ha raccontato che a una ragazza sarebbe stato ordinato di indossare uno scialle per coprire la scollatura e che se non avesse provveduto spontaneamente portandolo da casa, gliene sarebbe stato fornito uno quella stessa sera al locale. "Da un lato – ha spiegato un genitore – essendo una scuola femminile cattolica, ritengo abbiano degli standard da rispettare, ma so che le scuole maschili sono più rilassate”.

C’è chi poi sottolinea che in circostanze speciali come la cerimonia ‘oggetto di attenzione’ da parte della scuola le ragazze dovrebbero essere libere di indossare quello che le fa sentire più a loro agio. La vicenda ha comunque generato polemica. Il college ha replicato sostenendo che "non era in atto alcun processo per approvare i vestiti" e che tutto si sarebbe svolto regolarmente con gli studenti partecipanti "vestiti magnificamente e ben educati".