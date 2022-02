La fragola più grande al mondo viene da Israele

Quanto pesa la fragola più grande al mondo? Ben 289 grammi e vanta una circonferenza di 34 centimetri. A certificare le dimensioni dell'immensa fragola, pari a 5 volte un frutto della sua stessa varietà, è il Guinness Record. La fragola più grande al mondo pesa 100 grammi in più rispetto ad un iPhone. La pianta è stata coltivata da un agricoltore israeliano di nome Ariel Chahi, nei suoi campi a Moshav Kadima-Zoran, vicino a Netanya, in Israele. "La fragola si è sviluppata lentamente per più di 45 giorni dalla fioritura, il che ha causato le sue grandi dimensioni nella fase di piena maturazione", ha dichiarato il dottor Nir Dai, ricercatore dell'Organizzazione per la ricerca agricola israeliana (ARO). Dai è stato tra i primi ad allevare questa varietà di fragole, chiamata Ilan e particolarmente nota per la produzione di fragole di grandi dimensioni.

