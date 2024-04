La storia di Francesco, il cane che aspetta per ore il padrone al pronto soccorso

Il padrone è dovuto andare al pronto soccorso dell'ospedale di Perugia e il suo cane, un meticcio di piccola taglia di nome Francesco, è rimasto ad aspettarlo per ore. La foto, pubblicata su Facebook da un'utente e poi condivisa sulla pagina dell'ospedale Santa Maria della Misericordia, è diventata virale.

"Lui è Francesco", si legge nel post. "Ha aspettato il suo padroncino umano per ore ed ore davanti alla porta del triage, cercandolo con gli occhi ogni qualvolta si aprivano le porte. Abbiamo tanto da imparare dai cani. Amore, fedeltà, prendersi cura di chi si ama giorno dopo giorno, nella quotidianità, con piccoli gesti. Soprattutto: bisogna prendersi cura di chi si ama. L'amore va alimentato. Una rosa non cresce se non le si dà l'acqua. Un cane non diventa così fedele se non lo si addomestica, se non gli si dà amore, giorno dopo giorno. A volte ci dimentichiamo in fretta quali sono le cose importanti della vita e lasciamo le rose più belle in un angolo, accantonate, ad avvizzire".

Su PerugiaToday il collega Sandro Allegrini racconta qualche dettaglio in più sulla vicenda. Francesco viene spesso visto insieme al suo padrone, Italo, che il meticcio segue "nelle sue peregrinazioni urbane. Prima con l'Apetto, oggi col monopattino". Il cane "gira con l'orologio alla zampina" che "lo avverte quando è ora di tornare a casa". Il proprietario del cane sembra comunque che stia bene. Il collega di PerugiaToday ha provato a cercarlo a casa sua, senza però trovarlo. In compenso, si legge nell'articolo, c'era il piccolo meticcio: "Francesco, il cane con l’orologio, presidiava la casa. Con la serranda a scorrere e il portoncino ricco di adesivi e stranezze che Italo ama attaccarvi. Avvertita la presenza amica, Francesco ha cacciato fuori il muso dallo spioncino e scosso la testa. Come dire: tutto questo baccano per un cane che fa il suo dovere!".