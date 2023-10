Scatta la rissa fra ambientalisti e religiosi: la suora placca il manifestante

Avevano occupato un cantiere che prevedeva l'estensione di un centro religioso per protestare contro l'impatto ambientale delle nuove costruzioni. È avvenuto in Francia, nel dipartimento dell'Ardèche. Protagonisti trenta attivisti ambientalisti che non avevano certo previsto la resistenza dei religiosi presenti che sono venuti letteralmente alle mani con gli oppositori.

E la scena, ripresa dalle telecamere di France 3, che ha fatto letteralmente il giro della Francia, è quella di una suora che ha letteralmente placcato un militante con una tecnica degna di un match di rugby.

Énorme ! La bonne sœur qui plaque un écologiste… du grand spectacle en Ardèche où des religieuses défendent le chantier d’un futur centre religieux face aux militants qui bloquent à cause de l’impact sur l’environnement.

La contrapposizione tra religiosi e ambientalisti va avanti da anni, per la precisione dal 2018. Da quell'anno la costruzione di un grande centro cattolico è diventato un vero e proprio bersaglio dei movimenti ecologisti che si oppongono all'opera per il suo alto impatto ambientale. Le manifestazioni si ripetono di anno in anno e secondo gli attivisti la prefettura non avrebbe preso in considerazione l'esistenza di una pianta rara in via di estinzione che si trova proprio dove dovrebbe sorgere il centro.

Lo scorso lunedì 16 ottobre il nuovo capitolo del braccio di ferro. Un gruppo di militanti ecologisti è venuto a manifestare la sua opposizione al progetto e si è trovato di fronte un gruppo di religiosi che ha formato una vera e propria catena umana per proteggere il cantiere. Così una protesta pacifica si è trasformata in una vera e propria rissa con i manifestanti che sono venuti alle mani con i religiosi. Le tensioni sono state sopite solo dall'intervento di una dozzina di agenti di polizia che hanno ristabilito l'ordine.

