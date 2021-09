"Mio fratello gemello è di due anni più vecchio di me": ecco com'è possibile

Più di 9 milioni di visualizzazioni su TikTok per un video in cui una ragazza spiega perché il suo fratello maggiore è in realtà suo gemello. Sembra impossibile ma c'è una spiegazione

Una storia quasi "incredibile" è diventata virale dopo essere stata condivisa da una ragazza, Sarah Sargent, studentessa che vive in Tasmania (Australia), su TikTok.

La 18enne spiega che non aveva idea che il suo (supposto) fratello maggiore, Will, 20 anni, fosse in realtà suo gemello: i genitori hanno raccontato la verità ai due figli appena due anni fa. Nessuno dei due aveva mai sospettato niente, anche perché tecnicamente festeggiano anche i compleanni in giorni diversi.

Ma com'è possibile? La soluzione in realtà è più semplice di quel che si pensa come spiega The Sun. Fratello e sorella sono stati concepiti lo stesso giorno tramite fecondazione in vitro, ma i due embrioni non sono stati trasferiti contemporaneamente nell'utero materno. L'embrione che ha generato Sarah, infatti, è rimasto congelato mesi: nel frattempo i genitori hanno avuto Will, per questo tecnicamente il ragazzo - pur derivando dalla stessa fecondazione - è più vecchio. Sarah è nata dopo: per l'esattezza il suo embrione è stato trasferito nell'utero di sua mamma 21 mesi dopo la fecondazione. Il racconto su TikTok (che ha avuto poi più seguiti per essere spiegato meglio) ha fatto più di 9 milioni di visualizzazioni.

I fratelli dunque hanno scoperto di essere pure gemelli appena due anni fa, quando i genitori lo hanno rivelato. "L'ho scoperto quando avevo 16 anni - dice Sarah - mio papà mi stava portando a scuola, e gli ho detto che ero convinta di essere stata adottata perché mi comportavo in maniera molto diversa rispetto a tutti gli altri membri della famiglia. Lui mi ha risposto che non ero certamente stata adottata visto che Will è anche il mio gemello. Ho pensato che stesse scherzando e ho detto che era impossibile visto che sono due anni più piccola. Allora mi ha spiegato tutta la situazione. Ero un po' confusa, quando mio padre mi ha spiegato che sono rimasta nel 'freezer' per quasi due anni non ci potevo credere. Questa è stata la parte della storia più folle per me. I miei genitori non ce lo hanno spiegato subito perché volevano che fossimo grandi abbastanza per capire. Beh, l'ho capito anche se può essere una cosa complicata a cui pensare".