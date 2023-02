Salta la festa del Giorno della Marmotta: Fred è morto nella tana

Niente Giorno della Marmotta in Canada ieri 2 febbraio, nella giornata tradizionalmente dedicata alla festività nordamericana. In Canada e Stati Uniti infatti il risveglio metaforico di un esemplare di marmotta monax è utilizzato per "prevedere" se e quanto sarà ancora lungo l'inverno. Una tradizione che non ha nulla di scientifico ovviamente, ma seguita da tanti appassionati che quest'anno sono rimasti orfani di Fred, il celebre roditore di Val-d'Espoir che è stato trovato morto nella sua tana.

Secondo gli organizzatori aveva nove anni e potrebbe essere morto a fine autunno o inizio dicembre.

Il giorno della Marmotta

La tradizione vuole che se la marmotta emerge dal suo rifugio e non riesce a vedere la sua ombra perché il tempo è nuvoloso allora l'inverno finirà presto. Se invece scorge la sua ombra perché è una bella giornata, l'inverno si prolungherà di sei settimane. Così quando ieri centinaia di persone in attesa e troupe televisive si sono recate in Val-d'Espoir, in Quebec, dopo quaranta minuti di canti e danze a pochi metri dal rifugio di Fred, gli organizzatori ha cominciato a insospettirsi perché la marmotta non usciva dalla tana. Dopo un controllo, la scoperta: Fred era morto.

La tradizione è più che centenaria ma è diventato un appuntamento cult grazie a Hollywood. Il Giorno della Marmotta è diventato famoso a livello mondiale con il film uscito nel '93, Ricomincio da capo, con Bill Murray nei panni di un cinico giornalista addetto al servizio meteo che si trova a rivivere quasi all'infinito la stessa giornata. La marmotta del film era Punxsutawney Phil, chiamata così dal nome della città nel sud della Pennsylvania, Punxsutawney, dove si volge la storia. Il Phil della pellicola è morto da anni, ma gli eredi, tutti ovviamente chiamati Phil, continuano a fare le loro previsioni. Quello di quest'anno ha previsto sei settimane in più di inverno.