Due turiste nude attraversano il centro storico: il video diventa virale

Sta facendo il giro del web un video che immortala due giovani turiste che girano per il centro storico di Gallipoli completamente nude, proprio come mamma le ha fatte. La videoripresa, diventata subito virale, è stata pubblicata sui social alle prime luci dell?alba, attorno alle 6.30 di questa mattina. Nel video si vedono due ragazze che passeggiano nude nella parte vecchia della cittadina situata sulle coste pugliesi, probabilmente dopo aver fatto il bagno di prima mattina nel Seno della Purità, spiaggia ?alternativa? frequentata soprattutto da giovani, anche di notte. Le turiste hanno attraversato le strade del centro storico come se nulla fosse per rientrare molto probabilmente nella casa presa in affitto per le vacanze. Sconvolti gli operatori del servizio d?igiene urbana, che non hanno potuto credere ai loro occhi.

