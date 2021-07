Chiede a Gaston di Disneyland di uscire insieme: imbarazzo durante la parata, poi la reazione di lui

Cosa non fare quando si è appena state mollate dal fidanzato? Andare a Disneyland con le amiche e chiedere a un personaggio delle fiabe - magari proprio nel bel mezzo della parata - di uscire insieme.

Anche perché gli attori che interpretano i personaggi Disney, durante le apparizioni pubbliche e le sfilate nei parchi divertimento, non possono assolutamente uscire dal ruolo: e dunque devono saper improvvisare molto bene, comportandosi proprio come farebbe il loro "alter ego".

L'episodio è accaduto a Disney World, in Florida, e vede una ragazza, filmata da un'amica, sporgersi dalla transenna - durante la tradizionale parata dei personaggi - e urlare a Gaston: "Hey, Gaston, il mio fidanzato mi ha appena lasciata, usciresti con me?".

Ora, chi non ha mai visto il cartone Disney "La Bella e la Bestia" deve sapere che Gaston è l'eterno innamorato di Belle, convinto che nessuno sia meglio di lui, tutto muscoli (ed ego) e poco cervello. Si crede il ragazzo più bello del villaggio, e dunque pensa di meritare di diritto l'amore di Belle, a sua volta considerata la più bella. Poco importa. che lei non sia interessata a lui, e che lui, d'altronde, detesti gli hobby di lei, come la lettura. Quando scopre che Belle è innamorata della Bestia, Gaston impazzisce di rabbia e gelosia, fa di tutto per dividere la coppia e uccidere la Bestia, ma farà una brutta fine.

Insomma, sicuramente un ragazzo aitante e muscoloso, ma non proprio un personaggio positivo. E dunque, in quel momento imbarazzante, l'attore ha dovuto pensare bene a come improvvisare rimanendo nel personaggio ma senza essere troppo crudele. All'inizio tentenna: "Scusa... io... ehm...". Ma poi conclude: "Sto cercando la ragazza più bella del villaggio!". Ovviamente Belle. E, sottinteso, non la ragazza che gli ha fatto la richiesta.

Per fortuna, dunque, grazie all'improvvisazione dell'attore, l'imbarazzo è stato sostituito da una risposta un po' piccata ma del tutto in linea con il personaggio, e la ragazza si è messa a ridere: "Sono appena stata liquidata?" dice nel video finito su TikTok.

Alcuni commentatori hanno criticato la risposta di lui, giudicandola scortese. Ma molti lo hanno difeso, dicendo che era nella parte: il vero Gaston d'altronde si sarebbe comportato anche peggio.