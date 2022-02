Il gatto così grande che tutti lo scambiano per un cane: "E sta ancora crescendo"

È sempre bello prendersi cura di un animale domestico, che sia gatto o cane la quantità di affetto ricevuta è immensa. Ma ci sono esemplari che - quando erano cuccioli, appena adottati - non lasciavano certo immaginare le dimensioni che avrebbero raggiunto, riservando poi parecchie sorprese.

È il caso di questo gatto, Kefir, uno splendido Maine Coon che è diventato decisamente molto grande, e tutti lo scambiano per un cane o per un altro animale.

Il gatto vive in Russia con la sua padrona, Yulia Minina, ed è stato chiamato Kefir a causa del suo pelo bianchissimo che ricorda la bevanda fermentata. "La gente, quando non nota il muso, cioè quando lo vede di spalle o accucciato, lo scambia spesso per un cane - racconta Yulia sui social - a causa delle sue dimensioni". La ragazza ha anche aperto un profilo su TikTok dedicato al gatto, @mainecoonkefir, dove posta i suoi video e risponde alle domande degli utenti.

Kefir a un anno e dieci mesi pesa 12,5 kg ma le sue dimensioni continiuano ad aumentare (è stimato che questa razza di gatto cresca fino ai tre o quattro anni).

Non è tutto, perché questo simpatico gattone non è solo enorme: "È anche molto intelligente - dice Yulia - e sempre tranquillo, lo sguardo è quello di una persona, è bellissimo e molto affettuoso. Quando gli amici vengono a trovarmi, Kefir cattura sempre la loro attenzione, gli piace molto essere coccolato".

Ma quando gli invitati arrivano in casa di Yulia per la prima volta, spesso rimangono sbalorditi dalla stazza del gatto: "Tutti quelli che non lo osservano attentamente lo scambiano per un cane solo per le dimensioni". Le quali causano anche qualche piccolo problema adesso: "Di notte gli è sempre piaciuto arrampicarsi sul letto e dormire sopra di me. Quando era un cucciolo non mi pesava, ma adesso è difficile dormire con Kefir addosso".