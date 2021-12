Il gatto con gli stivali di 'Shrek' esiste davvero, si chiama Pisco e ha mezzo milione di follower

Chi ha visto 'Shrek' - film di animazione della Dreamworks che ha come protagonista il famoso orco verde - dal secondo capitolo della saga in poi ha fatto conoscenza con il gatto con gli stivali, doppiato da Antonio Banderas anche nella versione italiana. Il temibile spadaccino aveva un'arma segreta tutta particolare: era in grado di sfoderare un paio di occhioni enormi e dolcissimi, in grado di intenerire, all'occorrenza, qualsiasi persona.

Sicuramente il personaggio è rimasto nella cultura popolare, e in molti associano lo sguardo tenero di un animale a quello del gatto con gli stivali di 'Shrek'. Ma a volte la somiglianza è davvero portentosa, come nel caso di questo british shorthair di nome Pisco, uguale al gatto con gli stivali soprattutto quando allunga le zampine implorando i padroni per avere cibo.

Il suo padrone ha creato un profilo Instagram dedicato al micio e giocando sull'incredibile somiglianza, attirando centinaia di migliaia di fan (per la precisione, più di 600mila). Il gatto vive una vita decisamente agiata a New York, con tutti i giocattoli e le attenzioni che può desiderare.

"Quando lo abbiamo preso - rivela il padrone al Mirror - era molto timido, poi ha acquisito sempre più confidenza, adesso è un tenerone e adora le coccole".