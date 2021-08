Il gel che promette di eliminare la pancia da birra

La birra è buona e per gli amanti è difficilissimo rinunciarvi. Ma al piacere di un bel boccale di birra ghiacciata si accompagna sempre un piccolo problema, cioè quello della pancia, in particolare quel tipo di girovita che aumenta sia per il gonfiore, sia per le calorie dovute all’alcol. Adesso, proprio per contrastare questo inestetismo, arriva un nuovo prodotto, non è un caso, dalla Spagna, dove la movida è sempre viva e la birra è un must delle serate alcoliche.

Così Mercadona ha lanciato un prodotto: un gel che elimina la "pancia da birra" dal nome “Men Care Deliplus” che promette di porre fine al problema del ventre da birra. E’ un marchio conosciuto in Spagna per altri prodotti sempre volti a bruciare il tessuto adiposo nelle zone più fastidiose del copro. Come si usa? Basta spalmarlo sulla zona addominale con delicati massaggi prima di dormire e avrà il suo effetto.

Il gel è composto da diversi principi attivi come caseina, creatina, carnitina, mentolo o guaranà. Sarebbero questi ad agire sull'addome e sul giro vita. Il segreto sarebbe proprio la creatina, per un prodotto che promette risultati. Ma senza dove rinunciare ad una vita sana: una dieta equilibrata e dello sport.

Il fatto è che l’alcol contiene calorie e quando beviamo, birra ma anche vino e superalcolici, diamo un lavoro in più al nostro fegato perché si deve concentrare sull’eliminazione delle tossine. Se poi non facciamo attività fisica e mangiamo in modo disordinato e grasso, non potremmo fare di peggio.