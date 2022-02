Due gemelle sposano due gemelli e hanno figli contemporaneamente

I gemelli omozigoti, si sa, hanno un legame molto particolare e profondo, e non è strano che vogliano fare molte cose insieme e che abbiano gli stessi gusti.

Queste due gemelle, Brittany e Briana Deane, che vivono in Virginia, Stati Uniti, hanno sposato altri due gemelli omozigoti, Josh e Jeremy Salyers, 35 anni. Sono rimaste incinte insieme e hanno avuto due bambini che - manco a dirlo - si somigliano davvero tanto e sono molto più che cugini.

Brittany e Josh sono diventati recentemente genitori di Jett, mentre Briana e Jeremy di Jax.

"I nostri bambini cresceranno insieme" è stato ovviamente il primo commento dei quattro genitori.

In tv, di recente, su "Entertainment Tonight", Jeremy ha detto che "mi sento come se fossi anche il papà di Jett, e penso che mio fratello senta lo stesso istinto nei confronti di mio figlio Jax. Cresceremo i bambini insieme come una grande famiglia". Le due famiglie, oltre a condividere la casa, condividono anche lo stesso conto in banca per cui "crescere i bambini non sarà un problema".

Le due coppie di genitori si sono sposate entrambe in Ohio nell'agosto 2018, dopo essersi conosciute nell'ambito di un festival dedicato ai gemelli nel 2017. A sei mesi dal primo incontro, la doppia proposta ovviamente con anelli identici, e nello stesso momento. Durante la cerimonia nuziale hanno indossato, manco a dirlo, gli stessi abiti, e hanno annunciato le rispettive gravidanze insieme lo scorso agosto con una fotografia sui social.

"Josh e io - racconta Jeremy al Daily Mail - sapevamo che avremmo sposato due gemelle, ce lo sentivamo, avevamo anche fatto un patto, siamo stati fortunati a trovarle".