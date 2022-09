Partorisce due gemelli ma si accorge che sono diversi: poi la scoperta imbarazzante

Una ragazza di 19 anni ha partorito due gemelli che risultano essere figli di due padri diversi. L’episodio si è verificato a Mineiros, nel sud-ovest di Goiás, in Brasile, secondo quanto riportano i media brasiliani. La giovane si è accorta che i bambini crescendo - pur continuando ad essere molto simili tra loro, sviluppavano alcune differenze estetiche. Questo ha così spinto la mamma ha richiedere il test del DNA all’uomo che pensava fosse il padre. Poi la scoperta: l'uomo non era il padre di entrambi i gemelli.

A quel punto la donna si è ricordata di avere avuto un rapporto occasionale con un ragazzo. "Mi sono ricordata di aver fatto sesso con un altro uomo e l’ho chiamato per fare il test, che è risultato positivo" – sono state le parole della giovane. É stato il dottor Túlio Franco, il ginecologo che l’ha seguita per tutta la gravidanza, a spiegare l’accaduto sul piano medico. Si tratta di un caso di superfecondazione eteropaternale, che si può verificare quando la madre rilascia ovuli multipli e quando ha rapporti con due uomini nello stesso periodo. Fino ad ora erano noti soltanto venti casi in tutto il mondo. "Succede ad una persona su un milione."

Essere venuto a conoscenza di non essere il padre di uno dei due bambini non ha comunque rappresentato un problema per il compagno della giovane, che li sta crescendo entrambi come se fossero entrambi suoi figli naturali.