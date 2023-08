Due gemelli nascono contemporaneamente, è un caso rarissimo

Una madre ha dato alla luce due gemelli che sono venuti al mondo esattamente nello stesso momento, in un fenomeno rarissimo se non unico al mondo. Anche tra i gemelli c'è di solito il più 'grande' e il più 'piccolo', anche se la differenza di età, se così si può definire, è di pochi secondi o al massimo minuti. Molly e Micky McLaren hanno invece fatto il loro ingresso nel mondo nello stesso istante, esattamente alle 11:53 del 27 aprile, come confermato dai loro certificati di nascita. Quando i medici hanno chiesto alla mamma Diane McLaren, di 33 anni, di spingere con tutte le sue forze, sono rimasti scioccati quando hanno visto nascere due bambini contemporaneamente, praticamente abbracciati.

Molly è uscita dal lato dei piedi, mentre Micky ha fatto il suo debutto nella vita con la testa. Il parto, per la donna, è stato lungo, doloroso e travagliato, ma ora la mamma è felicissima. Come riposta il Daily Express la donna inglese, madre di cinque figli di Airdrie, nel North Lanarkshire, inizialmente non aveva capito cosa fosse successo. "Pensavo di aver partorito mio figlio, ma l'équipe era tutta rannicchiata e poi l'ostetrica ha detto: 'Entrambi i bambini sono qui ora'. Io ero un po' intontita e ho chiesto: 'Che cosa intende dire?'. E lei mi ha risposto che erano nati insieme". L'ospedale ha dichiarato di non aver mai avuto un parto simile.

Ricordando il momento della nascita, Diane ha detto: "Ho dato una grande spinta perché l'ostetrica ha detto che vedeva la testa del bambino incoronarsi - è rimasta molto calma per tutto il tempo e questo mi ha aiutato molto. Ero molto spaventata perché non si capiva se fosse la sua mano o il suo piede sopra la testa e non riuscivo a capire perché le cose non sembravano andare come previsto". Ma il piede che si trovava sopra la testa non era quello di Micky, bensì quello della sua sorellina Molly.

