I genitori chiedono aiuto alla nonna per tenere il nipote, lei pretende di essere pagata

Le tante difficoltà economiche spingono molti neo genitori a rivolgersi ai nonni per la cura dei figli mentre loro sono al lavoro. Ma non sempre i nonni sono disposti e disponibili a occuparsi dei nipoti.

È quanto accaduto a una coppia di genitori inglesi, che ha da poco avuto un bambino: i due hanno chiesto aiuto alla nonna disoccupata, ma la sua risposta li ha lasciato a bocca aperta. "Accetto, ma dovete pagarmi 16 sterline l'ora (circa 20 euro, ndr.) più gli extra", ha detto la nonna. Lo ha raccontato la neomamma ai tabloid inglesi, spiegando di essere rimasta scioccata e infuriata dalla richiesta. L'episodio è avvenuto qualche mese fa, ma solo nelle scorse ore è diventato virale sui social.

La coppia al momento si trova in difficoltà finanziarie, e per questo si è rivolta alla nonna per evitare di affrontare anche la spesa di una babysitter. "Ha detto che mi addebiterà 16 sterline per ogni ora che si prende cura del bambino - ha spiegato la donna raccontando le richieste fatte da sua madre - più tasse extra se siamo in ritardo per il "ritiro" del bambino. Dobbiamo fornirle un seggiolino auto, un passeggino, biberon, e tutto quello che abbiamo a casa nostra per prendersi cura del bambino a casa sua".

La richiesta dell'anziana donna ha spinto la neo mamma a valutare l'idea di iscrivere il figlio a un asilo nido: "Il costo sarà complessivamente più basso e lui sarà po' più vicino a casa", ha detto.