L'uomo dei suoi sogni sparisce dopo tre appuntamenti: quando scopre la causa, finisce malissimo

Gli appuntamenti con sconosciuti incontrati online possono riservare belle sorprese o, al contrario, anche molto spiacevoli. Anche se le dating app stanno diventando sempre più utilizzate, occorre fare attenzione prima di fidarsi completamente di una persona che, di fatto, si conosce a malapena: una donna su TikTok ha raccontato la sua esperienza, spiegando anche come mai ha deciso di abbandonare Tinder.

"Prima di tutto tengo a specificare che non sono più su Tinder, ho imparato la lezione" dice nel video, per poi spiegare che proprio su quell'app aveva conosciuto un ragazzo che sembrava davvero l'ideale per lei. Chattano, si incontrano, stanno insieme, si vedono una, due, tre volte "e tutto sembra andare molto bene, per me era l'uomo dei sogni".

Poi, a un certo punto, lui sparisce improvvisamente, con grande delusione di lei.

Qualche tempo dopo, la donna riceve un messaggio su Facebook da una sua ex compagna di scuola che le chiede se per caso conosceva proprio l'uomo con cui era uscita.

Lei ha risposto con sincerità, dicendo che lo aveva conosciuto su Tinder, che si erano visti un po' di volte ma che poi lui era sparito. "Ah davvero? - ha risposto l'amica - Te lo chiedo solo perché stiamo insieme da quattro anni".

"Mi dispiace così tanto" ha replicato la donna, che non sapeva che il suo "flirt" fosse già impegnato, consapevole di aver causato la rottura immediata della relazione della sua ex compagna di scuola.

Tra i commenti al video di TikTok, tanti hanno risposto di aver avuto esperienze simili: "Sono sotto shock se penso a tutti i ragazzi che ho conosciuto su Tinder e che hanno scritto di essere single quando in realtà erano fidanzati, o peggio, sposati" ha detto una donna. "Le dating app sono l'inferno" ha scritto un'altra, "Vi comunico una notizia, il 70% delle persone sulle dating app mente" è il commento di un'altra persona.