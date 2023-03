Giacomo e Domenica, marito e moglie morti la stessa notte dopo 60 anni insieme

Insieme nella gioia e nel dolore, nella vita e nella morte. La storia di Giacono e Domenica è quella di un amore durato una vita intera. Giacomo Di Grazia e Domenica Testa, marito e moglie novantenni, sono morti nella stessa notte uno accanto all'altra per cause naturali. A trovarli nel loro letto è stato il figlio Andrea.

La storia di Domenica e Giacomo è raccontata dalla stampa locale, che ripercorre i loro 60 anni insieme. Originari della Sicilia, hanno scelto di vivere al Nord dove hanno fatto crescere la loro famiglia. Una vita fatta di lavoro, come commercianti, e di cose semplici: i figli, la casa, i nipoti. Erano entrambi malati e i loro cuori hanno smesso di battere la stessa sera.

Il figlio Andrea entrando nella loro stanza ha provato a svegliarli. Quando si è accorto che non respiravano ha chiamato il 118, ma i sanitari hanno accertato che erano morti per cause naturali. Sono stati allertati anche i carabinieri. Il funerale è stato organizzato nella parrocchia di Presezzo, paese nel quale vivevano.