A scuola di sesso: la guru del rimorchio fattura centinaia di migliaia di euro

Giada Baccianella di mestiere fa la love and sex coach, una sorta di guru che insegna agli uomini a sedurre le donne. "Ho deciso di fare questo lavoro sette anni fa. Il tumore benigno all’ipofisi, che ho ancora, mi tenne a letto sei mesi" racconta a Romatoday. "Quel periodo mi ha aiutato a capire che dovevo ristrutturare la mia vita. Volevo aiutare le persone"

Oggi ha 161mila follower su Instagram, 108mila iscritti al suo canale Youtube. Una società con 21 dipendenti e un fatturato da almeno 200mila euro l'anno (di cui però non esiste ancora un bilancio consultabile). Quello avviato da questa 42enne romana è di certo un business molto redditizio. Ma come funzionano questi corsi? E quanto costano? Per capirlo mi sono finto interessato a frequentarne uno.