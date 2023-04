La 17enne con sindrome di Down insultata su TikTok perché balla

Rappresenterà tutti gli italiani ai giochi mondiali Special olympics di Torino nel 2025 da campionessa paralimpica tricolore di danza sportiva. Ha vinto coppe e medaglie di ogni genere. Il suo palmares è pieno di titoli. Il primo se lo è aggiudicato a soli 13 anni. È la bella storia di Giada Canino, una ragazza down di Calolziocorte (Lecco) che compirà 18 anni a ottobre. Una bella storia che però rischia di essere rovinata da cyberbulli che l'hanno presa di mira da quando pubblica i suoi video su TikTok.



Da mesi - viene denunciato dai genitori in un servizio sul quotidiano Il Giorno - è bersaglio di migliaia di insulti pesanti, prese in giro e sfottò. Sconosciuti si nascondono dietro l'anonimato di un nickname o di account indecifrabili per umiliarla. Sembra che i più cattivi siano i giovani: "E questo mi fa arrabbiare ancora di più - dice papà Elio che ha sempre sostenuto la figlia con mamma Lella - È la prima volta che le succede e ci succede. Giada è una ragazza abbastanza forte da fregarsene, ma adesso ci pone domande che non ci aveva mai fatto prima. Ci chiede se ce l'hanno con lei perché è brutta o perché ha la sindrome di Down. Ma io cosa posso risponderle? Ho paura per lei. Comprendo i tanti ragazzini che non hanno retto e l'hanno fatta finita".

La studentessa, che frequenta l'ultimo anno all'istituto superiore Lorenzo Rota della cittadina, ha subito interventi agli occhi e al cuore da piccola. Problemi che però non la hanno mai fermata nella sua passione per la danza.