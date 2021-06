Il pompiere lascia dopo 37 anni di servizio: il saluto del suo cane Tommy è irresistibile

Giampiero Pepe, caporeparto presso il comando provinciale dei vigili del fuoco di Lecce, va in pensione dopo aver contribuito alla creazione del Nucleo cinofili, un reparto che nel corso degli anni si è dimostrato fondamentale nella gestione degli interventi di soccorso a persona, nonché nelle calamità.

Proprio Pepe e il suo cane Tommy erano stati premiati dall’allora Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, per aver contribuito a salvare tre vite umane rimaste intrappolate sotto le macerie per il sisma de L’Aquila.

Ma erano stati impegnati in altri eventi anche internazionali, come l'ultimo sisma in Albania, con professionalità, competenza e attaccamento al valore del corpo nazione dei vigili del fuoco. Grazie all’impegno e alla determinazione dimostrata in questi anni, è stato possibile realizzare una struttura appositamente destinata all’addestramento delle unità cinofile a livello nazionale.

Ieri Giampiero Pepe è andato in pensione ma il saluto del suo cane ha strappato gli applausi di tutti: questo in un primo momento resta sull'attenti. Ma quando Pepe si allontana e lo saluta, l'amico a quattro zampe corre verso di lui e gli salta addosso.