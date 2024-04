Gioca a scacchi per 58 ore di fila senza mai perdere e batte il record mondiale

Un 29enne nigeriano ha battuto il record mondiale per la più lunga maratona di scacchi senza mai perdere. Il giovane Tunde Onakoya è rimasto sveglio e ha giocato per ben 58 ore di fila, riuscendo anche a mantenere una concentrazione tale da poter battere uno dopo l'altro tutti gli avversari che si paravano sul suo cammino. L'impresa è avvenuta nella Times Square di New York, negli Stati Uniti, al nobile scopo di raccogliere fondi per i bambini svantaggiati dell'Africa. Il giocatore nigeriano ha iniziato la sua maratona scacchistica mercoledì ed è stato sostenuto da un pubblico che cresceva in numero sempre più ora dopo ora, con l'impresa che veniva trasmessa su un mega schermo.

"È troppo, non ho parole, ma so di aver raggiunto qualcosa di incredibile", ha detto all'Afp al termine dell'impresa. "Ieri sera alle tre ero pronto ad arrendermi e ad andare a letto, ma i nigeriani sono venuti da tutto il mondo per vedermi, persone da Londra, dal Tennessee, nessuno se n'è andato, hanno continuato a ballare e cantare, non potevo deluderli", ha aggiunto il 29enne. Il presidente nigeriano Bola Ahmed Tinubu si è congratulato con il giocatore in un comunicato, lodando il suo "talento" e la sua "audacia" e affermando che ha "suonato il gong della resilienza, dell'autostima e dell'ingegno della Nigeria".

"Il signor Onakoya ha dimostrato un talento comune tra i giovani nigeriani: l'audacia di far accadere le cose, di contrastare l'impossibile e di proporre innovazioni e soluzioni alle sfide della nazione, anche negli angoli più svantaggiati", ha aggiunto il Capo di Stato.

Tunde Onakoya è una figura ben nota in Nigeria, dove nel settembre 2018 ha lanciato il progetto Chess in Slums nella tentacolare baraccopoli di Ikorodu, alla periferia della capitale Lagos, i cui residenti si sentono spesso esclusi dalle attività e dagli affari della megalopoli. L'obiettivo del club è offrire ai giovani di Ikorodu, molti dei quali non frequentano la scuola e lavorano per mantenere le loro famiglie, un luogo dove imparare a giocare a scacchi. Battendo il record mondiale della maratona di scacchi, Tunde Onakoya spera di raccogliere un milione di dollari per aiutare i bambini svantaggiati in Africa.