Giovane mamma si sfoga su TikTok: "Se non mi trucco mi scambiano per una 12enne"

Minuta, dal viso giovane e solare e l'espressione un po' infantile: caratteristiche talmente tanto accentuate che, senza trucco, questa mamma viene scambiata per una 12enne.

Priscilla Cawley, 20 anni, ha raccontato la sua maternità su TikTok condividendo ogni singolo aspetto: partendo dall'inizio, quando ha scoperto di esseee incinta, fino ai momenti di preoccupazione più intensa, prima del parto.

Ma la ragazza ha anche ricevuto alcuni commenti spiacevoli di utenti che la etichettavano come troppo giovane per essere una mamma. "Ma ho 20 anni" ha replicato lei. Anche se ha poi aggiunto che sembra una "dodicenne, senza make up".

Nonostante l'odio online, Priscilla è innamoratissima della sua bambina, Indianna Rose: "È lei che mi ha dato la motivazione per andare avanti nel 2020. La famiglia è veramente tutto".

Sul suo account, la ragazza documenta anche i progressi della sua bimba: "Ha finalmente detto 'mamma', la sua prima parola, sta crescendo e imparando così tanto e così velocemente. Sembra ieri che aveva solo un giorno di vita".

Parlando del suo fisico, siccome alcuni utenti le chiedevano se fosse la sorella di Indianna Rose con una punta di malignità, ha replicato: "Sono assolutamente a mio agio con il mio corpo".