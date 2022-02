Smart working, la scelta di Giulia: giurista in barca a vela

Giulia è una velista 28enne originaria di Asti, in Piemonte, nota su YouTube ed Instagram con lo pseudonimo di "Giugyssima". Lavora come giurista per un'azienda danese e, grazie allo smart working, ha potuto coronare il suo sogno di ritornare in Italia e vivere in barca a vela.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Da qualche tempo si trova a Riposto. Qui trascorrerà anche la primavera a bordo di "Alba", uno scafo Hanse 370 lungo 11 metri. In attesa di ripartire per la prossima destinazione, si gode la splendida vista dell'Etna e studia a tavolino le tappe del viaggio in mare che sta affrontando insieme al suo fidanzato, conosciuto a Copenaghen.