La dj che ha usato le gocce autoabbronzanti e ora ha la faccia arancione: "Non mi vedrete più in giro per un po'"

Lilah Parsons ha iniziato la sua carriera come modella, e poi è diventata una dj che lavora in radio: e forse, tutto sommato, quest'ultimo lavoro - usando solo la voce - le consente di almeno di non mostrare troppo in pubblico i risultati della sua recente "abbronzatura".

La dj che lavora come presentatrice per la radio inglese Heart FM ha usato le gocce abbronzanti per la prima volta, e anziché trovarsi un colorito "soft e luminoso", come promesso sulle istruzioni, si è ritrovata il volto decisamente arancione.

In un video postato su TikTok, Lilah mostra i risultati e dice: "Solo un avvertimento a tutti i miei amici, se non mi vedete per un po' è perché ho avuto un piccolo incidente. Ho provato le gocce autoabbronzanti per la prima volta, mi sono addormentata, e mi sono svegliata così". Tra l'altro il colore che ha in viso ora è decisamente più scuro rispetto a quello del collo, e dunque si nota molto.

La clip è stata guardata più di 200mila volte, con centinaia di persone che hanno offerto consigli e hanno mostrato tutta la loro solidarietà.

Un commentatore ha scritto: "Dovevi usarne solo poche gocce", un altro ha consigliato di usare il succo di limone per rimuovere gli effetti della finta abbronzatura. Ma molti hanno ammesso di aver combinato lo stesso pasticcio: "Mi è successa la stessa cosa, è difficilissimo da rimuovere", "Mi è rimasta la pelle così per giorni e giorni", oppure "È successo anche a me! Non in maniera così esagerata ma ho usato letteralmente 2 gocce (potevo usarne fino a 12) ed ero troppo scura. Fanno pubblicità ingannevole".