Google si trasferisce a Sciacca

I vip sono già arrivati. Negli aeroporti di Trapani e Palermo c’è stato un “traffico” insolito e non si è potuto fare a meno di notare diversi jet privati in pista, dai quali si sono poi mosse delle auto con vetri rigorosamente oscurati per non consentire di riconoscere i passeggeri all’interno. Impossibile, almeno per il momento, sapere chi sarà presente al grande evento che riunisce i “giganti del web” e le star del mondo dello spettacolo che si sono dati appuntamento per il Google Camp 2022.

Tutti verso un’unica direzione: il Verdura Golf Resort di Sciacca che, fino al 4 agosto, sarà il quartier generale di Google, dove la privacy è totale e da cui nessuno uscirà per eventi mondani come accaduto in passato. Le uniche indiscrezioni hanno finora riguardato la probabile presenza di Andrea Bocelli (che aveva già partecipato nell’edizione del 2015) e di alcuni dirigenti della multinazionale coreana Samsung, vero e proprio colosso dell'elettronica di consumo a livello mondiale.

Intanto la Capitaneria di Porto Empedocle ha diffuso un’ordinanza che vieta il transito, la sosta, la navigazione, l’ancoraggio, la pesca, la balneazione, il sorvolo a quota inferiore a 200 metri, l’atterraggio e qualsiasi attività di superficie e subacquea lungo il tratto di litorale compreso tra la foce del fiume Verdura e località Torre Verdura. Dunque non potrà esserci nessuno al di fuori di persone, veicoli, unità navali e velivoli estranei alla manifestazione.

L’ordinanza è stata firmata dal comandante della Capitaneria di Porto Empedocle, il capitano di Fregata Fabio Serafino.