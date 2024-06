Prima il ginocchio gonfio, poi l'influenza: manager va in ospedale e fa una terribile scoperta

Ritrovarsi con il ginocchio gonfio dopo aver corso una maratona non è certo qualcosa di anomalo, soprattutto per un appassionato di sport. Eppure, quel sintomo all'apparenza banale, era soltanto l'inizio di una lunga serie di malesseri che hanno portato un manager 38enne di TikTok Australia, a fare una terribile scoperta: un tumore al quarto stadio.

Dai dolori al tumore: la diagnosi comunicata sui social

A condividere la diagnosi su Instagram è stato il diretto interessato, Govind Sandhu, manager di TikTok Australia per Global Music Partnerships: "Sono devastato. Sto per imbarcarmi nella mia sfida più grande fino ad oggi, non riesco ancora a crederci". Sul suo profilo, su cui notoriamente il 38enne pubblicava foto e video dei suoi viaggi o delle sue sessioni di allenamento, ha invece postato un video in cui ha raccontato la sua vicenda e la diagnosi dei medici: "Ho un linfoma non-Hodgkin giunto al quarto stadio".

Come spiegato dal manager, tutto è iniziato dopo aver corso la mezza maratona di Sydney. Finito l'impegno sportivo l'uomo ha accusato un fastidio al ginocchio, scoperto un gonfiore a cui inizialmente non aveva dato molto peso. Ma nelle settimane successive il malessere non si è attenuato, anzi, sono iniziati a comparire sintomi influenzali, forte sudorazione e intensi dolori muscolari. A quel punto Govind Sandhu ha deciso di andare in ospedale per sottoporsi a diversi controlli e analisi. I medici hanno così scoperto la presenza del tumore, insieme a delle anomalie al pancreas e al cuore, che al momento non sembrano destare preoccupazione. Il 38enne inizierà presto la chemioterapia e, dopo aver condiviso la notizia sui social, ha ricevuto moltissimi messaggi di affetto da parte dei suoi follower. La vita è bella, sono fortunato per tutto quello che ho. La missione continua".