Fedor, il professore-soldato ucraino che insegna ai suoi alunni dalla trincea

Penna e taccuino per prendere appunti, il telefono per comunicare con i suoi studenti a distanza. Eccolo il "kit" del professore Fedor Shandor dell'Università di Uzhhorod, in Ucraina. Fin qui non ci sarebbbe nulla di strano o quasi, il professore però indossa una tuta mimetica, imbraccia un fucile da guerra e sta facendo lezione da una trincea. Sì, sta combattendo in prima linea contro i russi ma non rinuncia a seguire i suoi studenti. Così anche dal fronte trova il modo di tenere le sue lezioni. Un commilitone lo ha fotografato mentre parla con i suoi ragazzi e lo scatto è diventato virale. Simbolo dell'Ucraina che resiste e che lotta per avere un futuro.

Il professore-soldato si è arruolato subito, non appena le truppe del Cremlino hanno attaccato l'Ucraina. "Sono nell'esercito da 70 giorni - racconta all'UzhNU Media Center -. Sono andato all'ufficio di registrazione e arruolamento militare subito dopo il 24 febbraio. Ma non ho rinunciato alle lezioni con gli studenti. Neppure una è saltata".

Per consentirgli di unire le due "attività", il prof ha avuto uno permesso dal comando delle operazioni militari. Il rumore degli spari sullo sfondo? Non lo impensierisce, e giura sia lo stesso anche per gli allievi. "Stiamo lottando per una nazione istruita. Se non tenessi conferenze, sarebbe un peccato. Perché sarei andato in guerra?".