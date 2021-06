L'adolescente che ha scacciato un orso a mani nude per difendere i propri cani

Quando ha visto i suoi cani in pericolo non ci ha pensato due volte e ha combattuto a mani nude contro un orso gigante apparso nel cortile di casa. Ora Hailey Morinico, 17 anni, è una star dopo che il video di sorveglianza dell'incontro è diventato virale dopo essere stato condiviso su TikTok all'inizio di questa settimana.

Mercoledì, in un'intervista a Good Morning America, la Morinico ha ammesso di "non essere troppo lucida" per aver caricato l'orso ma di aver agito così solo per proteggere i suoi quattro cani. In particolare il cane più piccolo, vero e proprio supporto emotivo per la madre dell'adolescente.

Nella foga la giovane si è soltanto slogata un dito. "La prima cosa che ho pensato è stata quella di spingere l'animale giù di sotto. In qualche modo ha funzionato".