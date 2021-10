Halloween: in Giappone c'è una leggenda horror sulla carta igienica

Tra le numerose stranezze che si trovano nella terra del Sol Levante, c'è anche una leggenda horror che ha come protagonista niente meno che la carta igienica.

A svelarlo, su TikTok, il profilo di @japan.addicted.lila.

"Immaginate di essere in una toilette pubblica - racconta la protagonista del video, Ilaria Cavaliere - oppure nel bagno di una scuola, ovviamente completamente soli. Dopo aver fatto quello che dovevate fare, vi accorgete però che è finita la carta igienica e in quello stesso momento sentite una voce provenire dal nulla che vi chiede se preferite la carta igienica rossa o quella blu".

"Non ridete - ammonisce la ragazza - so che sembra una barzelletta, ma attenzione alla risposta che date, perché avete appena incontrato Aka Manto, una figura che infesta i bagni pubblici oppure quelli delle scuole. Se la vostra risposta sarà 'carta igienica rossa', allora Aka Manto vi staccherà la testa dipingendo tutto di rosso con il vostro sangue. Se invece direte che preferite quella blu, vi soffocherà fino alla morte, fin quando le vostre labbra non diventeranno, appunto, blu. Se invece rispondete con un altro colore, allora vi porterà direttamente all'inferno".

Insomma, pare una situazione senza via di uscita, ma "un modo per sopravvivere c'è, secondo voi qual è?".

Un fiume di commenti in risposta, molti dei quali ironici: "Già al 'è finita la carta igienica' ho rabbrividito, questa sì che è una storia horror", "sono daltonico", "già quando hai detto 'immagina di esswere nel bagno della scuola' mi sono venuti i brividi", "ecco perché in bagno vado sempre in coppia", "ma esiste la carta igienica nei bagni della scuoa? Questa sì che è una leggenda",