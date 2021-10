Halloween, compra online una maschera di Freddie Krueger: "Ma sembra una pizza ai quattro formaggi"

Halloween si sta avvicinando, e molte persone si stanno preparando per trascorrerlo al meglio: in tante si stanno attrezzando - tra costumi e maschere - per festeggiare insieme agli amici. Ma occorre ricordare che purtroppo, quando si compra sul web un prodotto senza averlo visto dal vivo, la realtà può essere davvero diversa dalle aspettative.

È successo a questo ragazzo che ha postato su Facebook la foto della sua maschera di Freddy Krueger (il celebre protagonista della saga di film horror "Nightmare"), comprata su Wish e appena arrivata con il corriere: il risultato, però, è un po' deludente, tanto che lui l'ha paragonata a una "pizza ai quattro formaggi" dalla superficie bruciacchiata. Inutile dire che, guardando le immagini sul sito di acquisti, il risultato doveva essere ben diverso: ma d'altronde cosa ci si può aspettare da un articolo che doveva costare 83 dollari e che viene "generosamente" venduto ad appena 19 dollari?

"Ho ordinato Freddie, penso di aver ricevuto suo cugino Eddie" ha poi commentato scherzando. Osservando la maschera, come fa notare il Daily Star che ha riportato la notizia, sembra più un personaggio intento a russare che non a uccidere persone.

Il post è diventato virale con migliaia di reazioni e commenti, e più di 30mila condivisioni.

"Eddie è messo ancora peggio di Freddie" hanno scherzato gli utenti. Tra gli altri commenti: "Questa sì che fa paura", e "Sembra una terrina di formaggio al forno".