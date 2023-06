"Ho bisogno di un donatore di midollo": l’appello di Marco per guarire dalla leucemia

All'improvviso ha iniziato a non sentirsi bene: febbre associata a stanchezza e perdita di peso. Sintomi insoliti per un ragazzo di 23 anni. Dopo una serie di esami svolti nell'ospedale di Mestre, in provincia di Venezia, il 23enne Marco Zabeo ha ricevuto l'esito il 18 marzo scorso che mai avrebbe voluto avere: il ragazzo è risultato affetto da leucemia linfoblastica acuta, malattia gravissima che ha compromesso le sue difese immunitarie costringendolo a un ricovero di 39 giorni nel reparto di ematologia del nosocomio veneto.

A quasi tre mesi dalla diagnosi Marco ha affidato a un post sui social network un accorato appello: "Raga, ho bisogno di un donatore di midollo, per favore andate a tipizzarvi, non vi costa nulla. Ps: potreste salvarmi la vita".

Dopo la diagnosi Marco si è sottoposto ai primi cicli di chemioterapia, sia in ospedale sia a casa. Ma ora il giovane è costretto a un regime di isolamento. Il 23enne non può uscire dalla stanza perché il rischio infettivo è altissimo. Sa che, terminata la chemioterapia, dovrà sottoporsi al trapianto di midollo. Tuttavia, la compatibilità è circa di uno su 100 mila ed è per questo che ha lanciato un appello sui social, nella speranza che sempre più persone contattino l'Admo (Associazione donatori di midollo osseo).