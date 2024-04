Honey, il cane preso a picconate e abbandonato in un cassonetto

Ancora un episodio di violenza inaudita, ancora una volta contro un povero animale indifeso. L'ultima storia dell'orrore arriva dal quartiere Cruillas, a Palermo, dove nei giorni scorsi l'attenzione di una donna è stata attirata dai lamenti che provenivano da un cassonetto dell'immondizia. Lì, agonizzante e incastrato tra i rifiuti, c'era Honey, un cagnolino abbandonato in fin di vita dopo essere stato colpito da diverse picconate, alcune delle quali alla testa.

Dopo essere stato soccorso, Honey è stato affidato alle cure di una clinica veterinaria, dove è giunto in condizioni molto gravi: il piccolo era in stato comatoso, con un'emorragia cerebrale e diversi fori sulla testa. In un primo momento si era pensato a dei colpi di pistola, poi è emersa la terribile verità: quei buchi erano stati fatti con un piccone.

Una ricostruzione confermata dall'animalista Valeria Galletti, che sui social pubblica aggiornamenti quotidiani sulle condizioni del cane: "Ne abbiamo la certezza - scriveva il 24 aprile - Honey è stato preso a picconate. Due colpi secchi che hanno perforato il cranio causando emorragie cerebrali, sanguinava dalla testa, naso e bocca".

Dopo diverse ore di apprensione, in cui i medici non erano certi della ripresa del cane, è arrivata la bella notizia. Honey è tornato in piedi, anche se un po' zoppicante, ma è in netta ripresa, come mostrato dalle foto condivise su Facebook da Valeria Galletti: "La vita e il bene hanno vinto sul male questa volta", scrive la donna, allegando anche il link alla raccolta fondi su GoFundMe lanciata per sostenere le spese mediche necessarie per il totale recupero di Honey. Il cagnolino tornerà a vivere una vita serena, ma resta la rabbia per un l'ennesimo gesto vigliacco e criminale nei confronti di un animale indifeso, che molto probabilmente rimarrà impunito.