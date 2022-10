L'hotel 'infestato' in vendita per una cifra ridicola: "Ci sono i fantasmi, compratelo a vostro rischio"

Un hotel in vendita per una cifra straordinariamente bassa deve avere per forza qualcosa che non va: può essere che l'edificio sia completamente da ristrutturare, o che sorga in zone particolarmente a rischio.

Invece, in questo caso, una palazzina negli Stati Uniti, viene svenduta per un motivo davvero bizzarro. La cifra richiesta è di circa 250mila euro, una cifra che per un intero albergo è decisamente molto bassa. La causa sarebbe da trovare nelle 'inquietanti presenze' che popolano lo stabile.

La proprietà, che si trova a Humbird, Wisconsin, è conosciuta nei racconti popolari degli abitanti per essere infestata dai fantasmi e ci sarebbero anche diversi clienti pronti a testimoniare che in quell'albergo si svolgono attività paranormali non meglio precisate.

La casa è stata costruita nel 1869 e, da allora, abbonderebbero le segnalazioni da parte di persone che hanno visto fantasmi dopo il check in. Gira, nelle chat locali, anche un video di un cliente che sarebbe riuscito a filmare un'entità misteriosa che si muove nella sua stanza.

In ogni caso, per tutti gli acquirenti interessati, al pianterreno si trovano un bar e un ristorante, mentre al piano di sopra si trovano sei stanze. Ci sono anche due ampi saloni, una cucina e posti auto.

Gli Investigatori del Paranormale del Minnesota hanno visitato l'edificio confermando che è teatro di 'fenomeni paranormali': dunque, chi compra l'hotel lo farà a suo rischio e pericolo. Oppure può sfruttare l'affare e trasformarlo in un albergo per appassionati del genere.