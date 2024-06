I pescatori che hanno salvato 38 cani dall'annegamento

Quella che era iniziata come una battuta di pesca si è trasformata in una massiccia operazione di salvataggio per tre pescatori statunitensi. I tre amici, Bob Gist, Brad Carlisle e Jordan Chrestman, durante la loro gita al lago Grenada, in Mississippi (Stati Uniti), sono riusciti a salvare dall'annegamento ben 38 cani da caccia, finiti in acqua mentre inseguivano un cervo.

Come raccontato dai tre pescatori ai media statunitensi, tutto è iniziato quando hanno sentito dei versi provenire dal lago. Avvistati gli animali, il trio è salito sulla barca da pesca e si è avvicinato ai cani in difficoltà: "Erano ovunque. Nuotavano in cerchio e non riuscivano a tornare a riva, non sapevano in che direzione andare". I tre amici allora hanno preso in mano la situazione ed hanno iniziato a tirare fuori i cani dal lago, uno per uno. Lo spazio sull'imbarcazione si è esaurito presto, ma i cani da salvare erano ancora tanti: ci sono voluti ben tre viaggi per portare in salvo tutti e 38 gli animali che stavano annegando.

Una scena immortalata da Gist con alcuni scatti, poi condivisi sui social, in cui i tre amici sorridono mentre trasportano sulla terra ferma i cani da caccia. "Il vero eroe qui è Jordan - ha raccontato Bob Gist a FoxNews -. Se non fosse stato per lui, ci sarebbero stati 38 cani morti. Le opportunità di aiutare qualcuno sono sempre davanti a noi. A volte se vedi qualcosa, fai qualcosa". I cani sono rimasti in acqua tra i 20 e i 60 minuti, alcuni di loro erano stremati quando i tre pescatori si sono avvicinati: a stento riuscivano a tenere la testa fuori dall'acqua e difficilmente sarebbero riusciti a sopravvivere senza il loro intervento. Una "pesca" anomala per questi tre amici, che stavolta sono tornati a casa senza un pesce, ma con il cuore gonfio d'orgoglio per aver salvato la vita a 38 cagnolini.